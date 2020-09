Dopo la febbre a 38 e i dolori Tommaso Zorzi è stato isolato e pare abbia anche fatto un nuovo tampone. Poco fa il GF Vip ha comunicato che l’influencer ha lasciato la casa per dei controlli medici. Nel caso tutto andrà bene tornerà in gioco, probabilmente venerdì sera insieme ai concorrenti rimanenti.

“Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa.

Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione al GF Vip”.

Gli autori per il momento non hanno ancora aggiornato i concorrenti in merito alla situazione di Tommaso. In casa infatti c’è chi pensa che Zorzi tornerà tra loro tra poco e chi invece ipotizza un suo ricovero.

Il comunicato del GF Vip.

Tommaso deve solamente superare i test medici per la riammissione in casa, se risulterà negativo potrà benissimo rientrare, tranquilli non ha abbandonato definitivamente il gioco #GFVIP — Mirco_Pedone (@_Thank_you_Guys) September 15, 2020