Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip ha bevuto qualche bicchiere di troppo e dopo aver perso ogni freno inibitorio ha chiesto di parlare con Rosalinda Cannavò chiedendole se voleva un consiglio.

“Posso darti un consiglio?” ha chiesto il gieffino visibilmente su di giri alla compagna, “Certo dimmi, da te lo accetto“, ha risposto la siciliana.

“LO DEVI MOLLARE!” – ha continuato Tommaso Zorzi, riferendosi a Giuliano, fidanzato di Rosalinda – “Hai visto quel video? Ma uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo! Il drone! La chiesa! La via! Ma chi sei l’assessore di regione? Ma ti puoi sposare con uno che ti fa il video del turismo in Sicilia? Ti ha fatto un video col bastone per i selfie, io mi sento male. ‘Sono qua nella nostra via’ ha detto, ma chissenfrega!“.

Tommaso : tu ci vai a letto con il tuo fidanzato ?

Rosalinda:si

Tommaso: ma dopo il video documentario ti arrapa ancora?

Rosalinda:si.

Tutti:è innamorata

Tommaso: allora il problema sei tu. #tzvip pic.twitter.com/q2VQA4AZYS — 👑C’HO RIFLETTUTO👑||TZ stan|| 55% (@ggiioorrggiia_) January 17, 2021

Ecco il video:

Il consiglio di Tommaso a Rosalinda: “Devi mollare il tuo zito. Uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo”#sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/rqPBtdqMBU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2021

Tommaso Zorzi consiglia a Rosalinda Cannavò di lasciare il fidanzato per aver fatto “quel” video.

Il video a cui si riferisce Tommaso Zorzi e che è costato a Giuliano l’appellativo di “assessore che promuove il turismo in Sicilia” è quello che è andato in onda nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì scorso.

Un video “ideato, fatto e montato” dallo stesso Giuliano, come sottolineato da Alfonso Signorini. Eccolo: