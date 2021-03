Tommaso Zorzi com’è noto, dopo aver inizialmente rifiutato di prender parte al cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi (“Ho detto no a L’Isola dei Famosi; dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”) ha accettato, ma perché sul piatto che gli ha offerto Mediaset non c’era solo il ruolo da opinionista, ma anche quello di conduttore dello spin off de L’Isola dei Famosi, che sarà trasmesso sul sito di Mediaset nel corso delle prossime settimane.

Come si può leggere dal comunicato stampa ufficiale:

“Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma online dedicato a L’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it.”

E ancora:

“Con il coinvolgimento nel team de L’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset”.

Uno spin off nelle corde di Tommaso Zorzi che dovrà curare e condurre. Il gieffino tuttavia non è nuovo a questo genere di cose: prima di fare il Grande Fratello Vip, infatti, ha condotto su Mediaset.it uno spin off de La Pupa e il Secchione in collaborazione proprio con Giulia Salemi.