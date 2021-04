Tommaso Zorzi nel corso delle prossime settimane lo vedremo ospite a Domenica In da Mara Venier?

Il siparietto – avvenuto per gioco durante il programma web Il Punto Z – è nato quando la zia Mara ha colto l’occasione per fare gli auguri di compleanno ad un autore della sua Domenica In, auguri che Tommaso Zorzi ha così ripreso: “Che tra l’altro conoscerò quando verrò da te“.

Un auto-invito non caduto nel vuoto, dato che la conduttrice si è resa disponibile ed ha aperto le porte: “Ti aspetto, chiediamo i permessi io alla Rai e tu a Mediaset e se tutto va bene verrai ospite presto a Domenica In e facciamo una bella intervista“.

Ecco il video:

PHOTO | Tommaso al telefono con Mara Venier a #IlPuntoZ pic.twitter.com/Il60jZAhTE — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) April 7, 2021

Tommaso Zorzi: no a Barbara d’Urso, sì a Mara Venier?

L’auto-invito (giocoso, ma non caduto nel vuoto) è avvenuto nello stesso giorno in cui Il Giornale ha pubblicato queste dichiarazioni di Tommaso Zorzi, in cui ha sostanzialmente detto di non esser mai andato nei salotti della d’Urso (nonostante fosse invitato) per evitare una sovraesposizione.