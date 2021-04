La sua eliminazione è stata forse la più discussa di quest’anno, Tommaso Stanzani infatti è tra gli allievi più amati di Amici 20. Molti telespettatori non hanno trovato giusta la sua uscita di scena già alla terza puntata, ma adesso potrebbe esserci una bella novità. Secondo il settimanale Vero il ballerino (che ha svelato chi potrebbe vincere il programma) forse rientrerà ad Amici l’anno prossimo facendo parte del cast dei professionisti

Non sarebbe di certo la prima volta che Maria de Filippi propone ad un ex alunno di fare il tronista professionista, ma nel caso di Tommaso ho qualche dubbio. Stanzani balla da soli 3 anni, è un vero talento, ma forse è un po’ presto per tornare nello show?

“La maestra Celentano mi ha sempre spronato a fare meglio. Essendo una grande professionista, ho cercato di non deluderla e di farle capire che non aveva sbagliato a darmi il banco. Io ci tenevo tanto a imparare e migliorare. Rispetto al pomeridiano, al Serale sono entrato in crisi perché mi sentivo sottovalutato, o meglio, ero io a non credere troppo in me stesso. – ha dichiarato il ballerino a Coming Soon – I giudici mi hanno sempre fatto i complimenti, ma quello che facevo non era abbastanza per prendere il punto. Ho iniziato a pensare che forse il problema era legato alle coreografie, troppo difficili per le mie possibilità, e allora ho deciso di confrontarmi con la maestra

Amici mi ha dato tanto e mi ha fatto capire tante cose. Sicuramente mi ha insegnante ad affrontare le situazioni come un vero professionista. Il mio sogno nel cassetto? Mi piacerebbe studiare all’estero, andare in America e perfezionarmi”.