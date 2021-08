Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono felicemente fidanzati ormai da un paio di mesi ed il ballerino recentemente ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 dove ha parlato proprio del loro rapporto.

Oltre Tommaso Zorzi (che a dover di cronaca non ha mai citato per nome), Tommaso Stanzani ha parlato anche di Stefano De Martino.

“Stefano De Martino rappresenta per me un modello da seguire perché mi piace sia come ballerino sia come conduttore televisivo. Una carriera come la sua sento che è quella che si avvicina più a come sono io e a quello che vorrei fare, invece che una carriera più accademica o in compagnie di ballo. lo dico sempre che non so cosa mi succederà in futuro, ma sono sicuro che qualsiasi cosa mi accadrà la vivrò con il sorriso e con il piacere di farlo”.