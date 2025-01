Tommaso Stanzani si unisce al cast di un famoso programma Rai

Tommaso Stanzani, noto per la sua partecipazione a “Amici di Maria De Filippi”, ha intrapreso una carriera come ballerino e cantante. Recentemente ha annunciato il suo ingresso nel cast del programma “Bella Ma” su Rai Due, dove sarà protagonista della rubrica “Tutti in Pista”. Stanzani ha comunicato la notizia sui social, esprimendo la sua gioia per l’opportunità ricevuta da Pierluigi Diaco, il conduttore del programma. Diaco ha confermato l’arrivo di Tommaso, lodandone il talento e sottolineando la sua carriera, che include apparizioni sia nel talent show che in altri programmi come “Viva Rai Due”. Diaco ha espresso il suo entusiasmo per avere Stanzani nel cast, evidenziando le sue doti di cantante e ballerino.

Inoltre, un anno fa Stanzani ha rivelato di aver terminato la sua relazione con Tommaso Zorzi e di aver trovato un nuovo amore, Oreste, ex partecipante di “Amici Casting”. In un messaggio dedicato a Oreste per il suo compleanno, Stanzani ha elogiato le qualità del partner, descrivendo momenti di gioia e gratitudine per averlo al suo fianco. Ha augurato a Oreste un anno straordinario, ricco di felicità e amore, esprimendo il suo affetto con un toccante “Ti amo tanto”.

Con l’ingresso di Stanzani a “Bella Ma”, i fan attendono con entusiasmo le sue esibizioni e la sua partecipazione al programma che promette di mettere in risalto il suo talento.