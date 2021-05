Tommaso Stanzani oggi ha pubblicato a sorpresa un video su Instagram che aveva girato per se stesso poche ore prima di entrare ad Amici.

“Questo video l’ho fatto il giorno della mia entrata ad Amici, l’ho fatto per poi riguardarlo una volta finito tutto. Avevo tanta paura, volevo entrare, volevo studiare con i professionisti e imparare il più possibile. Con la mia solita determinazione non mi sono fermato davanti a niente e non potrei essere più felice, grazie a tutti! Credete nei vostri sogni e impegnatevi al massimo per raggiungerli. Non fermatevi davanti a nulla e se poi non ci riuscite almeno non avete il rimorso del potevo fare di più”.