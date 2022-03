Sono passati 10 mesi dalle loro prime uscite pubbliche e adesso la storia tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi procede a gonfie vele. Ieri il ballerino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato della sua relazione, facendo anche una rivelazione: ‘Tommaso è anche il mio migliore amico‘.

“L’amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati. Adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro. Gli ho detto anche una cosa un po’ da scemotto. Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene”.

Tra le tante cose Tommaso Stanzani ha anche ricordato il suo percorso ad Amici (ed è stato fin troppo modesto): “Devo tantissimo ad Amici e a Maria. Ogni volta colgo l’occasione per ringraziarla. Ho avuto la fortuna di arrivare un po’ prima rispetto a tanti altri che sono comunque bravissimi, anche più bravi di me. Ho avuto quella fortuna perché secondo me ci ho creduto veramente tanto“.

Tommaso Stanzani si commuove per i genitori.

“I miei genitori sono super contenti, finalmente ho il loro pieno appoggio. Il mio percorso è stato difficile. Prima sognavano che diventassi un pattinatore. Adesso, invece, sono aperti e ogni volta che dico loro un nuovo lavoro che faccio o un nuovo progetto che sto creando, loro sono i primi che ci credono veramente. […] Devo tutto ai miei genitori, mi hanno dato degli insegnamenti per niente scontati. Se sono come sono e ho la forza di essere me stesso lo devo a loro”.