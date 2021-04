Tommaso Stanzani è stato eliminato ieri sera da Amici di Maria De Filippi ed oggi ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo profilo Instagram, che ha usato per salutare i follower e ringraziare i professionisti.

“Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. […] Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. […] ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano. Sono davvero strafelice, non posso essere triste”.

L’eliminazione di Tommaso Stanzani ha indignato i fan della trasmissione, dato che vedevano in Tommaso un ipotetico vincitore del programma.

A supportarlo sono stati anche i ballerini professionisti di Amici. Marcello Sacchetta gli ha scritto:

“Mi ricordo il giorno in cui raccontasti che facevi pattinaggio e vedendomi ballare ad Amici ti sei sentito ispirato verso la danza.. Questa cosa mi ha colpito e l’ho tenuto per me. Oggi vedendoti sui pattini e anche danzare mi sono ricordata di cosa ti ha avvicinato alla danza e mi sono emozionata. Mi sento orgogliosa, perché penso che hai fatto la cosa giusta“.