Tommaso Stanzani, la prima intervista dopo la rottura con Tommaso Zorzi: “Ho ricevuto insulti”

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono lasciati oltre due mesi fa e da allora i due non hanno più parlato della loro storia. Ma se il giudice di Drag Race Italia è stato beccato in discoteca a limonare con un altro, il ballerino ha mantenuto un profilo bassissimo.

Dopo aver confessato di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip, Tommaso Stanzani è stato arruolato da Fiorello per il cast di Viva Rai2 e proprio parlando del programma mattutino ha dichiarato: “Mi sto trovando benissimo. E’ molto divertente. Il programma è partito alla grande e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Mi piace ballare e sono felice”. Sempre fra le pagine di SuperGuidaTv ha anche parlato di gossip e del perché – dopo la rottura con Tommaso Zorzi – ha fatto perdere le tracce mantenendo un profilo basso.

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male. Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza. [si riferisce ad una rottura pubblica avvenuta con un cantante di Amici, ndr] Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna. A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana”.