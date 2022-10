Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi si sono lasciati “brusca separazione”

È finita fra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. La notizia, ormai nell’aria, è stata confermata da ThePipol poche ore fa. “Noi di Pipol vi sveliamo che i due hanno scelto il silenzio dopo la brusca separazione rimanendo, al momento, in buoni rapporti”.

Sono ormai settimane che i due non si mostrano più sui social insieme e giusto qualche giorno fa Tommaso Stanzani su Instagram ha pubblicato uno sfogo.

“Buongiorno a tutti! Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti. Questa settimana mi ritrovo a Genova. Non posso ancora parlarvi del progetto però è veramente molto bello ed anche molto difficile quindi devo stare molto concentrato“.

Anche Tommaso Zorzi – a domanda diretta sulla sua vita sentimentale – ha preferito glissare parlando di lavoro.

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata” – ha dichiarato a FanPage – “Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”

Insomma, fra i due Tommaso è ufficialmente finita ma entrambi hanno preferito la via del silenzio senza annunci social o comunicazioni via ANSA.

Tommaso Stanzani e Zorzi si sono lasciati? Un video fa pensare di sì #TZVip https://t.co/rrhWlNjeCs — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 17, 2022