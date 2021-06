Offesa omofoba mentre la coppia registra un video in Puglia.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi sono ufficialmente una coppia. Dopo il primo articolo di Chi, il vincitore del GF Vip ha continuato a farsi vedere tranquillamente in compagnia del ballerino di Amici. A confermare il loro legame è arrivato anche Andrea Damante che rivolgendosi a Zorzi ha detto: “Non vedo l’ora che questo pezzo lo balli il tuo moroso“.

I due ragazzi adesso si trovano in Puglia, dove Stanzani sta lavorando nel corpo di ballo di Battiti Live e Zorzi si gode una bella vacanza. Ieri sera l’ex gieffino ha registrato una storia in cui si vede il suo “moroso” che balla Karaoke di Alessandra Amoroso e in sottofondo si sente chiaramente un ragazzo che dice: “Ma sono tutti finocchi quelli che vediamo qui…”

Le fan di Zorzi gli hanno fatto notare il commento omofobo: “Amo si sente un tizio che dice una cosa omofoba assurda, sono davvero arrabbiata“. Tommaso ha risposto con una storia: “Me lo state segnalando tutti, nella storia dove balla il mio Tommy. Il problema è suo, e poi gliene restano mille. #DDLZan“.

Ovviamente non sappiamo se quell’insulto fosse riferito a Tommaso Stanzani o meno. Di sicuro ci sono ancora degli imbecilli che non si fanno problemi ad utilizzare certi termini in pubblico.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi: il video girato in Puglia.