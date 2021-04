L’eliminazione di Tommaso Stanzani da Amici 20 ha lasciato tutti senza parole (ma con tante parolacce). Sui social sono scoppiate diverse polemiche, anche fin troppo accese e adesso a commentare questo colpo di scena sono arrivati anche i miei adorati ballerini youtuber ‘Choros Ballet’. I ballerini hanno reagito un po’ come tutti noi, in sintesi con un bel ‘ma che ca***?!’.

“No ragazzi io non ho parole e me ne vado, ciao. Ci sono delle ballerine lì che veramente non meritano il serale e loro mandano via lui? Amore no non piangere. E la giuria si alza pure quando sono stati loro ad averlo fatto perdere. Siamo davvero contrariati. C’ha messo tutto nelle sue esibizioni. Non è giusto e non c’è meritocrazia. I più bravi non emergono assolutamente con questo meccanismo del programma”.