Mentre Tommaso Stanzani ballava nel backstage di Battiti Live, qualcuno ha vomitato un’offesa omofoba e tutto è stato ripreso per caso da Tommaso Zorzi, che ha pubblicato il video nelle storie. Il ballerino di Amici a Superguidatv ha commentato l’episodio dicendo che in certi casi la miglior cosa da fare è fregarsene.

“Sì ho presente di quale video parli. Come si risponde all’odio? Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale”.

Tommaso Stanzani ad Amici 21?

Qualche giorno fa è arrivata la conferma da Vanity Fair che Giulia Stabile sarà tra i professionisti di Amici. In molti vorrebbero un comeback anche di Tommaso, ma per adesso non è arrivata la proposta.

“Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però. La notizia di Giulia nei professionisti? Quelle volte in cui ci siamo sentiti abbiamo parlato di lavoro. Lo spero tanto però perché Giulia è davvero brava. Per adesso sono a Battiti. Mi sto trovando bene e ho trovato un gruppo affiatato. Ci aiutiamo a vicenda e c’è una bela energia”.

