Tommaso Stanzani è l’ultimo fuoriuscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e questo sabato sarà ospite a Verissimo.

Una grande opportunità, considerando che è il primo eliminato a sedere nel salotto di Silvia Toffanin, annunciata dai social della trasmissione con un semplice post su Instagram: “Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici 😍 Sabato a Verissimo… Tommaso 🕺“.

Il post è stato ovviamente notato da Tommaso Zorzi che ha così commentato ironicamente: “Mi invitate sempre alle puntate sbagliate“, con tanto di emoji divertite.

Tommaso Zorzi è infatti un grande fan di Tommaso Stanzani (e non certo per le sue doti artistiche) e quando lo ha visto per la prima volta in tv durante una delle puntate del serale ha così commentato su Twitter:

Eliminato da Amici, il ballerino ha così commentato la sua esperienza televisiva:

“Sono davvero felice perché entrando in una competizione non sempre si riesce a essere se stessi al 100%. Quindi sono contento perché i professori e i miei compagni hanno conosciuto il vero me. Credo di aver lasciato qualcosa a loro, come loro hanno lasciato qualcosa a me. All’inizio ero molto introverso per la paura di sbagliare o l’ansia, ma i miei insegnanti hanno tirato fuori la parte più chiusa dando spazio al resto.

Non mi aspettavo di arrivare al serale e già tre puntate sono tantissime. Ai ragazzi che restano dico di dare solo energia positiva e di aiutarsi a vicenda. Per me invece auguro di capire bene il percorso che voglio fare. Come sono voluto entrare qui dentro per studiare, voglio continuare a studiare e pormi nuovi traguardi”.