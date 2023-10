Tommaso Paradiso rivela perché non lo vedremo mai al Festival di Sanremo

Da quando Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti se la sente caldissima e in più occasioni ha sottolineato che non parteciperebbe mai al Festival di Sanremo, evento a cui andrebbe solo in qualità di ospite. OSPITE. Lallero.

Qualche mese fa durante un’intervista aveva detto: “da concorrente non andrò mai in gara al Festival. In generale non farò mai una gara canora e non so come mai quest’anno sia uscito il mio nome“; mentre oggi fra le pagine di Vanity Fair ha ribadito: “a me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore; non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare“. Insomma, i fan che avrebbero voluto vederlo al Festival di Sanremo devono mettersi il cuore in pace.

Questa domenica il cantante sarà ospite da Mara Venier per promuovere il suo Tommy 2023 Tour, nel mentre sempre fra le pagine di Vanity ha parlato della sua nuova musica. “Questo album mi ha fatto uscire dalla scatola di casa, ho rivisto il mondo, abbracciato gli amici. Sono molto affezionato al concetto foscoliano secondo cui l’arte, in qualsiasi sua forma, conserva la memoria di ciò che accade nelle nostre vite. Noi non esisteremo più, a un certo punto, ma le canzoni dei Beatles rimarranno“; successivamente ha confermato che nel suo tour ritroverà il chitarrista dei TheGiornalisti con cui è rimasto in ottimi rapporti.