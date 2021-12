Tommaso Paradiso, La stagione del Cancro e del Leone: il nuovo singolo del cantautore romano, estratto dall’album Space Cowboy.

Bel regalo di Natale da parte di Tommaso Paradiso per tutti i suoi fan. Sta per arrivare in radio un singolo nuovo di zecca da parte del cantautore romano: La stagione del Cancro e del Leone. Il brano è in arrivo sulle piattaforme di streaming e in radio già da questa settimana, e va ad anticipare il nuovo album Space Cowboy, la cui uscita è prevista per il 2022, pochi mesi prima l’inizio dell’attesissimo tour nei palazzetti italiani da parte dell’ex Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso, La stagione del Cancro e del Leone: il significato

Non c’è regalo più bello per i fan di Tommaso Paradiso, che nel freddo di questo rigido inverno non potranno far altro che scaldarsi il cuore ascoltando la sua voce su un nuovo pezzo. Scritto dallo stesso Paradiso insieme a Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli, l’uomo simbolo dell’Itpop, il brano nel suo testo rievoca immagini di spiagge e onde, momenti di spensieratezza estiva, messe in contrasto al grigiore del periodo invernale, così freddo, così algido, così privo di emozioni. Il tutto raccontato attraverso un sound nostalgico, nel perfetto stipe paradisiano.

Spiega lo stesso cantautore: “La malinconia. Questo stato emotivo ancora non del tutto chiaro, che sopravvive a un passo dalla tristezza, ma che appunto tristezza non è. Non è tragedia e non è neanche infelicità, perché la malinconia scuote, turba ma non abbatte. È piuttosto la luce opaca e lontana dalla fiamma di una candela in mezzo al buio della notte“. Il brano arriverà in radio il 15 dicembre. Di seguito un post del cantautore romano:

Tommaso Paradiso torna in tour nel 2022

Il nuovo singolo arriva dopo Magari no, Ricordami, Ma lo vuoi capire, I nostri anni e Non avere paura, una sfilza di singoli da solista pubblicati negli scorsi mesi, in attesa dell’uscita del suo nuovo album. Un disco, Space Cowboy, che uscirà a inizio 2022 e sarà seguito da un tour nei principali palazzetti italiani. Uno show originale che coinvolgerà i fan e li trasporterà in un mondo unico. Quello che solo Paradiso sa creare.