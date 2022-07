Tommaso Paradiso, la scaletta dei concerti del tour estivo 2022: ecco le canzoni presentate dall’ex Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso ha finalmente dato il via al suo Tommy Summer Tour, il suo primo giro di concerti estivo da solista. Un’occasione importante per festeggiare, dopo due anni di pandemia e la lunga attesa per il debutto live, la pubblicazione del suo primo album, Space Cowboy. Un disco che ha ottenuto un grande successo e che contiene alcune delle hit più ascoltate degli ultimi anni, tutte presenti nella scaletta di questi importanti concerti. Andiamo a scoprirla insieme.

Tommaso Paradiso in tour nel 2022

Dopo aver rotto il ghiaccio nel corso della primavera con degli importanti live nei teatri, il cantautore di Prati ha dato il via finalmente anche alla leg estiva della sua tournée. Un giro di concerti che lo ha già visto protagonista in due appuntamenti in location speciali: Vercelli e Brescia, rispettivamente all’Antico Ospedale e all’Arena Campo Marte.

Tommaso Paradiso

Ma è solo l’inizio. Durante l’estate l’artista girerà infatti l’Italia in lungo e in largo, concedendosi anche qualche tappa isolana. Queste tutte le date in tabellone:

– 13 luglio al Ferrara Music Festival di Ferrara

– 18 luglio al Marostica Summer Festival di Marostica (Vicenza)

– 23 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (Udine)

– 27 luglio a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca)

– 28 luglio al Parco Centrale di Follonica (Grosseto)

– 30 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti)

– 2 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta)

– 3 agosto al Costa dei Trulli di Monopoli (Bari)

– 21 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 23 agosto al Melodye Music Fest di Marina di Ginosa (Taranto)

– 26 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina)

– 27 agosto al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento

– 30 agosto al Parco Nelson Mandela di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) con Franco126

La scaletta dei concerti di Tommaso Paradiso

Come prevedibile, il repertorio di Tommaso Paradiso da solista nei suoi concerti si fonde con quella che è stata la sua grande epopea da leader dei Thegiornalisti. Non mancano le hit che lo hanno reso famoso a livello mainstream, ma ampio spazio è dedicato ovviamente anche ai successi di Space Cowboy. Di seguito la scaletta presentata in quel di Vercelli, che può comunque subire variazioni nelle prossime date:

– Maradona y Pelè

– Fine dell’estate

– Fatto di te

– New York

– Love

– Sold Out

– Zero stare sereno

– Magari no

– Lupin

– Tra la strada e le stelle

– La luna e la gatta

– La stagione del Cancro e del Leone

– Da sola in the Night

– Piove in discoteca

– Questa nostra stupida canzone d’amore

– Riccione

– Tutte le notti

– Ricordami

– Felicità pu**ana

– Non avere paura

– Completamente