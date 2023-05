Tommaso Paradiso e Baustelle, Amore indiano: il significato

Tommaso Paradiso e Baustelle insieme in Amore indiano: il significato del testo del nuovo singolo per l’estate.

Dopo il grande successo di Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso torna a far sentire la sua voce con musica inedita. Stavolta però non da solo. Il cantautore romano ha unito le forze con i Baustelle, una delle formazioni storiche della musica pop rock anni Duemila in Italia. Insieme, Paradiso e Bianconi hanno dato vita ad Amore indiano, un brano estivo atipico che ci accompagnerà verso le rispettive tournée. Scopriamo insieme il possibile significato del testo di questa nuova canzone.

Tommaso Paradiso incontra i Baustelle

Amore indiano è il nuovo singolo di Paradiso e Baustelle nato dalla collaborazione straordinaria e inedita di due realtà solide della nostra musica cantautorale. Un brano diverso per questa estate 2023, accompagnato immediatamente da un video girato all’Idroscalo e firmato YouNuts!.

Tommaso Paradiso e Baustelle (ph. Alessandro Treves)

Nella clip i protagonisti sono due giovani innamorati in un’estate anni Settanta. La loro storia viene ripresa attraverso una vecchia cinepresa analogica, tra elementi iconici e personaggi vintage che rimandano a un’epoca storica precisa e indimenticabile.

Di seguito il video ufficiale di Amore indiano:

Il significato del testo di Amore indiano

Brano scritto da Tommaso e da Francesco dei Baustelle, e prodotto da Matteo Cantaluppi, è una ballata malinconica che fa percepire la pura felicità di un momento, attimi di gioia per un amore appena colto ma che lascia trasparire un futuro incerto, non semplice da decifrare.

L’amore indiano di Tommaso e dei Baustelle è un amore poetico, che rappresenta al tempo stesso unione e distacco, speranza e disillusione. Un sentimento forte e contraddittorio, e forse per questo ancora più reale.

La canzone è nata dall’incontro tra il gruppo milanese e il cantautore romano, un viaggio che ha riservato loro momenti piacevoli e interessanti che gli hanno permesso non solo di conoscersi, ma anche di creare insieme nuova musica, condividendo emozioni impresse per sempre su disco.

I concerti di Tommaso Paradiso e dei Baustelle

Amore indiano sarà presente, con tutta probabilità, nelle scalette dei nuovi concerti di Tommaso e dei Baustelle. Per quanto riguarda l’ex Thegiornalisti, in programma c’è già un tour nei palazzetti italiani nel prossimo autunno:

– 16 novembre a Roma

– 19 novembre a Napoli

– 21 novembre a Bari

– 25 novembre a Padova

– 28 novembre a Milano

– 2 dicembre a Catania

– 6 dicembre a Torino

Il gruppo milanese di Bianconi e Bastreghi sarà invece protagonista anche durante l’estate con le tappe dell’Elvis Tour, nei più importanti festival italiani:

– 2 luglio a Tarvisio (Udine)

– 4 luglio a Padova

– 6 luglio a Genova

– 7 luglio ad Arezzo

– 8 luglio a Pistoia

– 10 luglio a Roma

– 12 luglio a Mantova

– 13 luglio a Collegno (Torino)

– 15 luglio a Ollomont (Aosta)

– 19 luglio a Napoli

– 21 luglio a Cesena

– 27 luglio ad Atri (Teramo)

– 30 luglio a Camigliatello Silano (Cosenza)

– 5 agosto a Carsulae (Terni)

– 12 agosto a Locorotondo (Bari)

– 19 agosto a Catania