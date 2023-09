Tommaso Paradiso, Blu ghiaccio travolgente: il significato del testo della nuova canzone del cantautore romano.

Tommaso Paradiso non si ferma più. Il cantautore romano, ex leader dei Thegiornalisti, continua a regalare anticipazioni tratte dal suo nuovo album, Sensazione stupenda, atteso per il prossimo 6 ottobre. La carriera dell’artista prosegue a gonfie vele, come dimostrato dal successo dei brani estivi Viaggio intorno al sole e Amore indiano, ed è arrivato il momento, alle porte dell’autunno, di tuffarsi in un’atmosfera più malinconica attraverso una ballad che conquisterà il cuore del suo pubblico.

Il significato del testo di Blu ghiaccio travolgente

In arrivo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo 15 settembre, il nuovo brano di Paradiso è stato scritto e prodotto da Matteo Cantaluppi, suo fedelissimo collaboratore. Si tratta di una ballata romantica che si appoggia completamente su quella malinconia che ha fatto le fortune del cantautore romano anche nella sua avventura alla guida dei Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso

A spiegare il testo di questo brano, attraverso una breve anticipazione del testo, è stato lo stesso Tommy sui social. “Questo disco l’ho scritto per te, versi del brano che sono una dedica e insieme una promessa, quella di esserci sempre, anche distanti l’uno dall’altra“, scrive l’artista, aggiungendo: “Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò quando questo mondo ti sta crollando addosso, vola con la nostra musica lontano, nel Blu Ghiaccio Travolgente“.

Tommaso Paradiso in tour: tutte le date

Il cantautore romano è tra l’altro atteso da una serie di appuntamenti dal vivo. Dal 13 al 5 ottobre farà il giro dei pub di sette città italiane per il Sensazione stupenda Premiere Tour, una particolarissima esperienza immersiva che permetterà ad alcuni fortunati fan di poter ascoltare in anteprima alcuni brani del suo nuovo album e molti dei suoi successi.

Quindi, da novembre sarà nuovamente in tour nei palazzetti. Questo il calendario con tutte le date:

– 16 novembre 2023 al Palazzo dello Sport di Roma

– 19 novembre al PalaPartenope di Napoli

– 21 novembre al PalaFlorio di Bari

– 25 novembre alla Kioene Arena di Padova

– 28 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 2 dicembre al PalaCatania di Catania

– 6 dicembre al PalaAlpitour di Torino

Di seguito il post del cantautore romano con il Premiere Tour: