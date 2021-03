Tommaso Paradiso apre un ristorante a Roma, il Tomà. Intanto la sua carriera solista resta in stand by in attesa di lanciare il primo album.

Che fine ha fatto Tommaso Paradiso? Da qualche tempo il cantante ex Thegiornalisti sembrerebbe essere uscito dai radar. Anche sui social è meno attivo rispetto ai giorni del primo lockdown e allo scoppio della pandemia. Dal punto di vista della carriera ha ancora un album in stand by, e un tour che dovrebbe essere presto rinviato, ancora una volta. Ma intanto, non è certo rimasto con le mani in mano. Anzi, ha approfittato di questo momento di stallo per… aprire un ristorante!

Tommaso Paradiso apre un ristorante a Roma

Se hai intenzione di mangiare, almeno simbolicamente, da Tommaso Paradiso, non devi più aspettare un suo ipotetico invito a casa. Basterà recarti, quando la zona rossa avrà abbandonato il Lazio, nel suo nuovo ristorante, Tomà, situato nel Rione Prati, il suo quartiere.

Tommaso Paradiso

Appassionato di cucina, il cantante ha scelto di trasformare anche questa sua vocazione in una professione, aprendo un locale in via Pompeo Magno a Roma insieme a Matteo Santucci, imprenditore della ristorazione. Intervistati da Il Gambero Rosso, i due hanno spiegato che la filosofia su cui si basa il locale è quella delle “ricette su una fettina di pane“. Tra i piatti forte del menù ci sono polpo e patate con peperone crusco, cipolla caramellata, uovo sodo e riduzione di balsamico e broccoletti ripassati con burrata e alici, ma non mancano spaghettoni, risotti e gnocchi.

Di seguito l’intervista completa a Matteo e Tommaso:

Quando esce l’album di Tommaso Paradiso?

A causa della pandemia da Coronavirus, il primo album da solista di Tommaso è stato rinviato, così come il suo tour, attualmente previsto per il 15 aprile ma prossimo allo slittamento. Nel frattempo l’artista romano si è dedicato alle riprese del suo primo film e alla ristorazione. Per la musica ci sarà tempo, come confessato ormai diverse settimane fa sui social.

Queste le sue parole: “Ora è tempo di aspettare. Voglio fare uscire il nuovo album quando la Storia lo consentirà. Quando potremo godere a pieno delle canzoni e delle emozioni. Me lo sto sparando a palla dentro casa, ma non è la stessa cosa. Voglio fare uscire questo album quando potremo cantarlo dal vivo, tutti insieme. I social sono stati importanti in questo periodo, non possiamo negarlo. Ma a dire il vero… ci hanno anche un po’ rotto il ca**o“.