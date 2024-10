Tommaso Marini troppo aggraziato? “Vuoi vedere il macho che è in me? Torniamo indietro di anni luce”

Tommaso Marini è stato oggetto di critiche da parte di Selvaggia Lucarelli durante la trasmissione “Ballando con le Stelle”. La Lucarelli ha affermato che Marini è stato “un po’ noiosetto” e ha descritto la sua danza come caratterizzata da troppa grazia e poca intenzione: “Hai troppa grazia e poco carattere”. Queste osservazioni non sono state ben accolte dallo schermidore, che ha reagito con irritazione durante le sue conversazioni con la produzione. Ha sottolineato come il commento rischi di riflettere una visione retrograda, dicendo: “Forse intendeva che voleva vedere il macho che è in me? Ma se così fosse staremmo tornando indietro anni luce.” Marini ha anche affermato che non intende cambiare il suo stile per il giudizio della giuria, affermando: “Se a qualcuno non va bene me ne farò una ragione.”

Anche la ballerina di Marini, Sophie Berto, ha confermato la sua frustrazione, dichiarando che si è sentito attaccato personalmente, specialmente riguardo alla sua personalità. Durante la terza puntata, Guillermo Mariotto ha fatto notare come Marini, nonostante le critiche, avesse dimostrato una performance molto maschile e sicura. Tuttavia, la Lucarelli ha precisato le sue parole: “Quando dicevo che in alcuni momenti eri troppo aggraziato non c’entra nulla sul discorso accennato da Mariotto sul machismo e la virilità. Anche Michael Jackson faceva movimenti aggraziati ma non perdeva mai la tensione del corpo.” Ha quindi spiegato che, mentre la prima parte dell’esibizione di Marini era intensa, nella seconda metà ha mostrato una mancanza di tensione, rendendo il termine “aggraziato” forse inappropriato.

In sintesi, il dibattito si concentra sulla valutazione dello stile di danza di Marini e sul significato di aggraziato, con evidenti tensioni tra il giudizio artistico e le aspettative tradizionali di virilità nel ballo. Marini si difende, sostenendo la sua individualità e la sua interpretazione, mentre il giudizio di Lucarelli continua a essere oggetto di interpretazione.