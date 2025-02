Tommaso Marini: “Sono pronto a innamorarmi”

Silvia Toffanin ha intervistato Tommaso Marini nella puntata odierna di Verissimo, dimostrando il suo interesse per “Ballando con le Stelle”. Marini ha scherzato sulla sua altezza, rivelando di essere alto 1,97 metri, lamentandosi della scomodità legata alla sua altezza senza la soddisfazione di essere “alto 2 metri”. Ha condiviso di vivere un periodo felice, in contrasto con l’intervista precedente di Nikita, che ha parlato di un’operazione al cuore. Marini ha affermato di aver bisogno di questo periodo per ricaricarsi e si sta tornando ad allenare progressivamente.

La sua adolescenza, però, è stata difficile, caratterizzata da insicurezze e difficoltà ad accettarsi. Ha citato RuPaul dicendo: “If you don’t love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?”, evidenziando l’importanza dell’autoaccettazione. Marini ha poi parlato dell’amore nella sua vita, affermando che c’è spazio per esso, ma non riesce a trovarlo. Non ha ancora vissuto belle storie d’amore, ma ha avuto esperienze negative che influenzano le nuove relazioni. Ha ammesso di proiettare le sue passate esperienze sugli incontri attuali e ha aperto alla possibilità che l’amore possa arrivare in modo inaspettato, ad esempio, magari in un ascensore, dichiarando di essere pronto a innamorarsi. Tuttavia, non ha fornito un identikit di ciò che cerca nell’amore.