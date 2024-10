Tommaso Marini: “Non amo le etichette e non sento il bisogno di definirmi”

Tommaso Marini, noto per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, ha affrontato domande sulla sua orientamento sessuale e sulla sua espressività. In un’intervista al settimanale Chi, gli è stato chiesto se lo infastidisse il fatto che le persone interrogassero sulla sua “fluidità” a causa del suo stile di ballo e del suo modo di vestirsi. Marini ha risposto affermando che non lo disturba affatto, ma ha sottolineato come la percezione di diversità sia indice di una società retrograda. Ha spiegato che, avendo genitori nel mondo della moda – con un padre che aveva uno showroom e una madre indossatrice – ha sviluppato una visione artistica del fashion e ha anche pensato di intraprendere una carriera nel settore.

Riguardo alla sua vita sentimentale, Tommaso ha dichiarato di essere molto riservato, precisando di non essere attualmente fidanzato. Ha ammesso di non aver ancora trovato il “grande amore” e che, qualora ciò accadesse, non avrebbe problemi a condividerlo. Ha descritto la sua situazione matrimoniale come quella di “un contadino che cerca moglie”, esprimendo il desiderio di innamorarsi pur riconoscendo che il processo è complicato a causa della sua natura complessa e della sua attrazione per persone altrettanto complicate.

Marini ha anche parlato del suo aspetto fisico, essendo alto 1.97 metri. Ha rivelato di essere stato sempre il più alto e di non aver mai avuto problemi con la sua altezza, sebbene da giovane si sentisse goffo. Ha aggiunto che, avendo una pelle scura in una famiglia in cui i genitori avevano caratteristiche fisiche diverse, si interrogava sulla sua origine. Racconta che da bambino gli capitava spesso di essere confuso per qualcuno di fuori e che veniva chiesto da dove venisse. Ricorda che quando era con sua nonna, le persone commentavano la sua bellezza e si chiedevano dove l’avessero “preso”, portandolo a pensare di poter essere stato adottato. Inoltre, ha rivelato che, essendo nato prematuro, non ha molte foto dei suoi primi giorni di vita, il che ha alimentato i suoi dubbi sulla sua origine familiare.