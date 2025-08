Tommaso Franchi risponde alle critiche sul suo attivismo sociale

Negli ultimi giorni, Tommaso Franchi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha suscitato polemiche sui social a causa di un post del settimanale Chi, che riportava di suoi presunti ritocchi estetici.

Il magazine ha anche parlato della sua relazione con Maria Vittoria Minghetti, incontrata durante il programma, e della sua visibilità sui social. Franchi, però, non ha gradito il modo in cui è stato rappresentato e ha risposto con un commento piccato sotto il post. Ha affermato di non essere coinvolto in nessun tipo di attivismo sociale, sottolineando l’importanza della sua relazione con Maria Vittoria, che ha definito l’unica nota positiva del suo percorso nel reality.

Il commento ha diviso il pubblico: da una parte c’è chi ha approvato la sua sincerità e il suo desiderio di condurre una vita normale, dall’altra chi lo ha accusato di “mancanza di riconoscenza” nei confronti del programma che gli ha dato notorietà. Alcuni utenti lo hanno esortato a non lamentarsi, ricordando che la sua fama deriva proprio dall’esperienza nel reality.

Nonostante le controversie, la storia d’amore tra Tommaso e Maria Vittoria prosegue serenamente, lontano dai riflettori. La Minghetti ha ripreso il suo lavoro come chirurgo estetico, mentre Franchi continua la sua carriera di idraulico.