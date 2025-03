Tommaso Franchi furioso nella notte: “Ubriachi fradici di M! Schifo”

I concorrenti del Grande Fratello hanno trascorso una serata spensierata, all’insegna della musica e del divertimento, mettendo da parte le antipatie. Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Shaila Gatta ed Helena Prestes si sono uniti in un’atmosfera di festa, ma il clima di euforia è degenerato quando i ragazzi hanno iniziato a lanciare la torta, causando un vero e proprio caos. La panna è finita ovunque: capelli, vestiti, divani e muri hanno subito le conseguenze del divertimento sfrenato. Tommaso Franchi, al momento in confessionale, ha reagito con rabbia quando è stato colpito da una fetta di torta al suo ritorno, sfogando la sua frustrazione con parole dure verso i suoi coinquilini.

Franchi ha definito i partecipanti “ubriachi fradici” e ha chiesto a Giglio di pulire il suo letto, esprimendo il suo disagio e il fastidio per il comportamento dei compagni. Nonostante i tentativi di calmarsi da parte di MariaVittoria, Tommaso è rimasto irritato, rifiutando anche un bacio dalla ragazza e sottolineando il suo malessere per la situazione. Questo comportamento seria non è piaciuto a molti, che hanno sottolineato la pesantezza di Franchi, evidenziando come fosse un voler rovinare una serata di festa e divertimento dopo sei mesi di tensioni. Alcuni spettatori hanno finito per tifare per un’atmosfera più leggera, auspicando un clima di unità tra i concorrenti.