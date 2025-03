Tommaso Franchi arrabbiato con Signorini? “È nero”

Lunedì scorso, Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello durante un televoto flash, sorprendendo tutti, poiché molti si aspettavano l’uscita della sua fidanzata MariaVittoria Minghetti. Franchi, tuttavia, si è mostrato sereno, dichiarando nello studio di essere contento per la permanenza di Mavi e di voler godere della libertà dopo mesi in casa. Ha espresso l’intenzione di prendersi del tempo per rilassarsi prima di pensare a un nuovo lavoro.

Il padre di Tommaso, Giacomo, ha confermato che il figlio era tranquillo dopo l’eliminazione, descrivendo il viaggio insieme da Roma a Siena come molto emozionante. Hanno avuto l’opportunità di abbracciarsi dopo sei mesi e parlare delle loro vite, mentre la nonna di Tommaso aveva preparato un risotto per il pranzo. Giacomo ha affermato che Tommaso dovrà prendere le sue decisioni da solo riguardo al futuro, consapevole dei sacrifici e dell’impegno necessari.

Tuttavia, nei giorni successivi all’eliminazione ci sono stati movimenti nei social di Tommaso che hanno destato curiosità. Dopo aver ripreso possesso dei suoi profili, ha cancellato tutti i post legati al Grande Fratello e ha smesso di seguire vari partecipanti e anche il conduttore Alfonso Signorini. Ci sono speculazioni sul fatto che Tommaso possa essere deluso da Signorini, nonostante questo lo avesse sempre trattato bene all’interno della casa. La situazione ha creato dibattito tra i fan, che si chiedono il significato di queste azioni sui social.