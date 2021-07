La storia di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti è stata senza ombra di dubbio la più interessante di questa edizione di Temptation Island. Dopo le effusioni del ragazzo con la tentatrice Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality mariano da sola.

Ad un mese dalla fine delle riprese di Temptation Island Valentina ha detto di essere single e di aver rivisto il suo ex per parlare. Lui però ha raccontato un’altra versione ed ha rivelato di essere stato a letto con la donna: “A me piacciono le donne grandi poi. Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi“.

Valentina e Tommaso: “È successo un casino!”#TemptationIsland pic.twitter.com/rvDjTP69MR — temptation island out of context (@temptation_ooc) June 30, 2021

Nonostante nessuno dei due abbia rinnegato il sentimento… Valentina e Tommaso abbandonano #TemptationIsland da separati. pic.twitter.com/AoXd9RXPqP — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) July 5, 2021

Tommaso Eletti vuole tornare con Valentina.

In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine il 20enne ha detto che farà di tutto per tornare con la sua ex compagna. Il ragazzo ha aggiunto che sta già provando a riconquistare la Nulli Augusti e che presto saranno più innamorati che mai. Tommaso si è pentito di essersi avvicinato alla single Giulia ed ha confessato che tornando indietro nel tempo avrebbe chiesto un falò di confronto immediato per uscire dello show con la fidanzata.

“Ce la metterò tutta per tornare con lei. Tra me e Valentina c’è un legame unico che è impossibile buttare via. Torneremo più innamorati che mai. A Valentina prometto che le starò sempre vicino e se torneremo insieme la nostra vita non sarà più come prima”.

Vale, scappa!