Tommaso Eletti è apparso in tv a Temptation Island e grazie alle corna che ha rifilato alla fidanzata si è guadagnato un posto al GF Vip. Il 20enne infatti è tra i 22 personaggi che il 13 settembre entreranno nella casa più spiata d’Italia. La partecipazione del ragazzo al reality ha già dato il via a diverse polemiche ed anche Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta di far varcare a Tommaso la porta rossa.

L’ex di Valentina Nulli Augusti ha tutti gli occhi puntati addosso e in molti aspettano il primo passo falso per farlo nero. Il giovane romano però il primo scivolone pare l’abbia fatto ancora prima di entrare al GF Vip. Stando a quello che riporta Amedeo Venza, Tommaso Eletti alla domanda ‘cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?‘, avrebbe risposto: “Ma io non so nemmeno chi siano“. Non che conoscere la carriera di Adriana e Sonia sia un dovere, ma se stai per partecipare ad un reality come minimo ti informi sul conduttore e le opinioniste.

PS: È Sonia Bruganelli e non Bruganielli.

Sonia Bruganelli dal suo profilo Instagram ha risposto con delle shade finissime. Mentre inquadrava la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, l’imprenditrice ha ingrandito su Tommaso ed ha detto: “Lui è famosissimo. Questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è il vip con Katia Ricciarelli, è famosissimo. Tra l’altro ha dato un esempio edificantissimo. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante.Tante virtù questo ragazzo. Vorrei conoscere la madre di questo ragazzo, perché sicuramente avrà tanto da dire“.

La amo già!

Sonia Bruganelli che a modo suo ha appena asfaltato Tommaso di Temptation nelle stories. IO AMO. #gfvip — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 6, 2021

Da Tommaso Eletti a Jo Squillo e Soleil Sorge, il cast del GF Vip 6.

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano

#GFVIP così va già meglio…

C’è chi sogna soleil che asfalta alla prima cena Tommaso e chi mente pic.twitter.com/0mCehN3Qkd — gabrijuve (@gabrijuve3) September 6, 2021