I motori si stanno scaldando, tra poco più di una settimana riaprirà la casa più spiata d’Italia. Dai settimanali e sui social stanno trapelando i primi noi quasi ufficiali dei vipponi e Alfonso Signorini ne ha già confermati 2 o 3 sul suo settimanale Chi. Al reality di Canale 5 parteciperà anche un ragazzo giovanissimo, un personaggio reduce da un programma mariano, Temptation Island. Archiviata la sua storia con Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti è pronto per la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Deianira Marzano però ha notato che il 20enne sta già frequentando una ragazza che poi ritroverà anche all’interno della casa di Cinecittà, una delle tre sorelle Hailé Selassié: “Ma come mai Tommaso è con una delle sorelle principesse dell’Etiopia? E poi entrambi partecipano al Grande Fratello Vip 6. Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa da metà settembre? Ma niente apposto…”

Deianira non dovrebbe sopravvalutare Tommaso Eletti, visto quello che ha combinato a Temptation non credo sia così furbetto da costruire teatrini credibili. Diciamo che se reciterà verrà smascherato in tempo record. Speriamo però che ci dia qualche soddisfazione in più rispetto alla sua collega, la dimenticabile… oddio mi sono davvero scordato il nome, insomma, la tizia di Temptation Island con le extension orrende.

Da Tommaso Eletti a Katia Ricciarelli, i vipponi confermati.

Katia Ricciarelli, soprano e attrice

Sophie Codegoni, tronista di Uomini e Donne

Soleil Sorge, corteggiatrice di Uomini e Donne e conduttrice dei Biccy Awards

Carmen Russo, ballerina e coreografa

Giucas Casella, illusionista e conduttore

Tommaso Eletti, concorrente di Temptation Island

Raffaella Fico, showgirl

Le sorelle Hailé Selassié

Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez e imprenditore

Manila Nazzaro, showgirl

Miriana Trevisan, showgirl

Tommaso Eletti insieme ad una delle sorelle principesse etiopi (tutti e due concorrenti del #GFVIP pare) pic.twitter.com/ZDf5G4GZP5 — trashtvstellare (@trashtvstellare) August 29, 2021

Tommaso Eletti con una sorella Etiopia, entrambi al #gfvip già vedo la storia d’amore, cercheranno di fare i #prelemi 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/ByQpefqJCP — soleilregina (@estxnco) August 29, 2021