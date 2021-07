Tommaso Eletti e Alessandro Autera di Temptation Island sono stati beccati insieme in un famoso bar di Ponte Milvio. I due sono stati immortalati da una spettatrice del programma “con tante ragazze ma senza le rispettive fidanzate” e le foto le ha pubblicate in esclusiva Deianira Marzano su Instagram.

Se il primo ha lasciato il programma da single nel corso della seconda puntata, Alessandro Autera (fidanzato di Jessica Mascheroni), è tutt’ora nel villaggio e non sappiamo se uscirà insieme a lei oppure da single.

Tommaso Eletti e Alessandro Autera, perché sono soli al bar

Come da contratto, infatti, le coppie di Temptation Island non possono farsi vedere INSIEME per nessuna ragione al mondo dopo le registrazioni, fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Per questo motivo, al di là della scelta fatta al falò, Alessandro qua non è in compagnia di Jessica, come Tommaso Eletti non lo è di Valentina.

A rivelare questa clausola contrattuale è stata Raffaella Mennoia tempo fa fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma.” – ha dichiarato Raffaella Mennoia – “Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”. […] “Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”.