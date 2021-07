Tommaso Eletti a Temptation Island si è preso una sbandata per la tentatrice Giulia Cerini, tanto da arrivare a tradire la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti anche carnalmente.

Un rapporto – quello fra Tommaso e Giulia – cresciuto anche alla luce del sole fra baci e promesse di vacanze insieme. Anche durante il falò di confronto con la sua fidanzata Valentina, Tommaso ha rivendicato il flirt con Giulia: “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso“.

Quando però è arrivato il momento dell’uscita, il ragazzo ha fatto un passo indietro dichiarando di voler tornare con la fidanzata: “Se sono ancora innamorato di Valentina? C’è un sentimento forte ed io vorrei uscire con lei per parlare”. “Uscire separati è una roba forte” ha sostenuto Valentina per poi aggiungere: “Torno a casa da sola“.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island sta con Giulia Cerini? La tentatrice risponde e svela cosa pensa degli uomini gelosi

La domanda quindi è solo una: dopo essersi preso il due di picche da Valentina, Tommaso è tornato da Giulia? Questo al momento non ci è dato saperlo, l’unica certezza che abbiamo è che la tentatrice ad oggi è felicemente single.

E, intervistata da WittyTv prima di partire per Temptation Island, la ragazza ha parlato di gelosia e possessività, non sapendo che si sarebbe imbattuta nel fidanzato più geloso e possessivo della storia del programma.

“In un uomo cerco fiducia, rispetto ed il non essere troppo geloso. Questo perché la possessività secondo me non è amore. Voglio comunque un uomo sicuro di sé”.