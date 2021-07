La storia tra Tommaso e Valentina è finita al falò di confronto di Temptation Island. Ad un mese dalla fine delle riprese del reality la 39enne ha assicurato a Filippi Bisciglia di aver chiuso definitivamente con il suo ex.

“Dopo il falò sono stata male. A caldo ho incamerato tutto in maniera fredda. In verità ero sconvolta, disgustata e scioccata. Però non volevo dargli la soddisfazione di piangere. Quando siamo tornati a casa lui voleva vedermi per parlare. Lui mi ha scritto che mi pensava e io gli ho detto che mi faceva schifo. Dopo dei giorni ci siamo visti ed era il giorno in cui lui è andato a vedere Giulia. Lui è crollato, ha pianto, si è pentito e mi ha detto che voleva stare con me. Ha mandato un messaggio a Giulia dicendo che il suo cuore apparteneva a me. Lui anche ora vuole tornare con me, ma io no”.

La versione di Tommaso dopo Temptation Island.

Il 21enne ha rivelato che in realtà la storia con Valentina non è finita e che dopo il reality mariano c’è stata anche una notte di intimità: “Appena sceso dall’aereo io le ho scritto che volevo vederla. Io ho parlato anche con Giulia, ma con lei non c’è stato niente, non era una relazione. Poi ho detto a Valentina che io volevo ancora lei. Giulia fisicamente mi piace, ma non ha nulla che mi piace a me di una donna. A me piacciono le donne grandi poi. Io sento di stare ancora con Valentina, la amo. Sono molto pentito e farò di tutto per tornare con lei. Poi ci siamo visti una seconda volta con Vale e ci siamo baciati, insomma siamo stati intimi, ok abbiamo fatto l’amore. Abbiamo una magia noi“.

Temptation Island: le parole della tentatrice.

Giulia ha sbugiardato Tommaso, raccontando una versione molto diversa da quella del ragazzo.

“Appena siamo usciti lui mi ha cercata subito. Mi diceva che voleva me e che desiderava vedermi al più presto. Così è venuto a casa mia e siamo stati insieme ed è rimasto anche la notte. Continuava a dirmi che voleva soltanto me e non voleva tornare con Valentina. Non è successo nulla di intimo, anche se lui voleva. A me diceva proprio che non voleva più Valentina. Assicuro che ha tentato di avere un rapporto, ma io ho frenato. Aveva dei progetti che stava facendo per me e lui, anche di New York.