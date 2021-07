Tommaso e Valentina hanno lasciato Temptation Island da single, ma ora – a distanza di settimane dalla registrazione del loro falò – hanno chiarito e sono tornati insieme? Il dubbio è sorto a molti non appena sono stati scoperti i loro profili Instagram, @Princess_VNA e @Tommy_Eletti, perché entrambi come foto profilo hanno un loro scatto romantico.

Chi partecipa a Temptation Island, come già sappiamo, firma un contratto di riservatezza e una volta lasciato il programma deve letteralmente sparire dal radar dei social e non pubblicare / commentare / scrivere niente, onde evitare spoiler. Ci sta quindi che questa foto sia stata caricata da entrambi precedentemente la loro partecipazione e così è rimasta. Non tanto perché sono tornati insieme, ma perché per contratto non possono toccare nulla.

Tommaso e Valentina, le interviste a caldo dopo il falò

Dopo la loro partecipazione i due a caldo hanno rilasciato un’intervista per WittyTv e qua, Tommaso, ha confessato di esser rimasto deluso dall’atteggiamento di Valentina alla scoperta del tradimento, dato che sperava che piangesse.

“Io mi sarei aspettato che fosse stata un po’ più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male”.

Più pacata la reazione di Valentina:

“Vederlo così è stato forte [si riferisce ai baci ed alla notte di passione con la single Giulia, ndr], ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. E’ meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”.

Fossero rimasti single, Princess Vna ha già un posto sicuro a Uomini e Donne fra il parterre degli over.