Tommaso e Maria Vittoria: Vita dopo il Grande Fratello

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, hanno rilasciato un’intervista a Radio Radio, condividendo le loro impressioni sull’esperienza vissuta nel reality show. Entrambi hanno affermato che, se avessero l’opportunità di tornare indietro, non parteciperebbero nuovamente al programma.

Maria Vittoria ha descritto le difficoltà legate all’isolamento nella Casa, evidenziando come la mancanza di normalità e le attività quotidiane, come andare al lavoro, abbiano reso la situazione oppressiva: “Sei mesi e mezzo sono troppi, è abbastanza alienante”, ha dichiarato.

Tommaso ha espresso un’opinione ancora più critica, dichiarando: “Sono contento di essermi svegliato da questo incubo. Ogni giorno che passava mi vergognavo sempre di più di essere là dentro”. Ha aggiunto che non può fornire dettagli specifici riguardo a determinate dinamiche interne a causa di un contratto firmato.

La coppia ha parlato anche del loro rapporto attuale, che prosegue nonostante la distanza tra Roma e Siena. Tommaso ha lodato Maria Vittoria per il suo successo professionale, sottolineando che, se lei dovesse lavorare a Roma, non avrebbe nulla da obiettare. “Chi sono io per dire no, vieni a Siena?”, ha commentato, evidenziando il rispetto per le ambizioni della partner.

Nonostante le sfide e le distanze, il loro legame sembra solido e orientato alla crescita personale e professionale.