Tommaso e Gabriele di Bake Off Italia sono la ship di cui avevamo bisogno

Non solo la ship fra Gramiccia e Frau a La Caserma, quest’anno sui social sta prendendo piede pure quella fra Tommaso e Gabriele a Bake Off Italia.

Tommaso Cavalieri ha 24 anni, è di Cesena e come scritto sulla sua scheda di presentazione “ha studiato giapponese e ora lavora come stagista nella sua università“. Il pasticcere in erba si definisce “un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l’uncinetto, vogare in stile gondoliere, i giochi di ruolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria“. Il suo sogno nel cassetto, infatti, è quello di diventare un pasticcere professionista. Un po’ come Gabriele Citti che di anni ne ha 22, abita a Lucca ed è uno studente di ingegneria biomedica all’Università di Pisa. Il toscano ama “la matematica e la fotografia”.

Il rapporto fra i due sotto al tendone di Bake Off Italia è molto affiatato e molti, infatti, sperano che al di là di una bella amicizia ci sia anche altro. La ship si chiama TOMMIELE dall’unione dei due nomi e le scene “incriminate” sono moltissime.

Il modo in cui mi hanno dedicato questo pezzo di cuore❤️‍🩹#BakeOffItalia #Tommiele pic.twitter.com/7GgTWMyaQu — Heidi vince il GF17💅🔥 (@03TrashAddicted) November 10, 2023

BOH RAGA NON PARLO PIÙ #bakeoffitalia pic.twitter.com/uPOFWRlIxN — stef 🌊 unprof s2 era (@usoilsarcasmo) November 10, 2023

Tommaso e Gabriele: una ship che loro stessi cavalcano

La ship ai due non infastidisce affatto, anzi. Su Twitter Tommaso e Gabriele si punzecchiano molto e piazzano like tattici a commenti che parlano proprio di questo.

Tommaso caciottaro che sceglie il gorgonzola🐒🐒🐒 #bakeoffitalia — Gabriele – Bakeoff11 (@citti_gabriele) November 17, 2023

Tommaso ha palesemente finto, lui non è allergico al kiwi!!!!!! LA VERITÀ È CHE NON RIESCE AD ACCETTARE DI NON ARRIVARE PRIMO QUINDI SE LE INVENTA TUTTE #bakeoffitalia — Gabriele – Bakeoff11 (@citti_gabriele) November 3, 2023