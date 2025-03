Tommaso deluso da alcuni gieffini: a chi ha tolto il seguito

A 24 ore dalla sua uscita dal Grande Fratello, Tommaso Franchi ha ripreso il controllo dei suoi profili social e ha già compiuto alcune scelte degne di nota. I fan hanno notato che il giovane idraulico toscano ha smesso di seguire alcuni ex compagni di avventura nella casa del GF, tra cui Luca Giglio, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo, mentre ha mantenuto il follow su Federico Chimirri e la fidanzata Mariavittoria Minghetti.

Il padre di Tommaso, Giacomo Franchi, ha dichiarato al Corriere di Siena che suo figlio sta ancora elaborando l’esperienza vissuta. Ha confermato che Tommaso è innamorato e desidera conoscere Mariavittoria. Giacomo ha notato un cambiamento in lui, che è diventato più maturo, e ha espresso il desiderio di supportarlo in questo momento speciale.

Le motivazioni dietro i movimenti sui social di Tommaso sembrano essere collegate a esperienze che ha avuto nella casa. Le fan ipotizzano che, una volta uscito, Tommaso abbia visto video e clip in cui gli ex compagni parlano di lui, portandolo a prendere le sue decisioni. I fan hanno commentato su questi cambiamenti, notando che finalmente ha “fatto pulizia” e ha compreso certe dinamiche. Le reazioni sui social evidenziano il supporto per Tommaso e la sua capacità di allontanarsi da chi non lo sostiene.

Questa fase post-reality rappresenta un momento di riflessione e crescita per Tommaso, che sembra concentrato su relazioni più positive e significative.