Tomb Raider: Sophie Turner protagonista nella serie Amazon

La serie live-action di Tomb Raider, in fase di sviluppo da tempo presso Amazon MGM per Prime Video, è stata ufficialmente annunciata.

In un post condiviso sulla pagina sociale di Amazon MGM, è stato rivelato che Sophie Turner avrà il ruolo di Lara Croft. Phoebe Waller-Bridge sarà la creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner, mentre Jonathan Van Tulleken dirigerà la serie come produttore esecutivo. Chad Hodge si unirà al team in qualità di co-showrunner e produttore esecutivo.

L’adattamento basato sul famoso franchise di videogiochi inizierà la produzione il 19 gennaio 2026. La serie aveva ricevuto l’approvazione da Prime Video nel maggio 2024, con la partecipazione di Sophie Turner menzionata per la prima volta nel novembre dello stesso anno. Inizialmente, si era parlato di un suo sviluppo già nel gennaio 2023, ma il progetto aveva affrontato diversi ritardi, suscitando preoccupazioni tra gli insider riguardo a un possibile abbandono.

Questa notizia rappresenta il secondo grande annuncio televisivo di questa settimana, dopo la conferma del film di Call of Duty da parte di Paramount Pictures.