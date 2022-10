Tomaso Trussardi rompe il silenzio sul flirt con l’ex dama di Uomini e Donne: le sue parole

Nel corso delle ultime settimane il nome di Tomaso Trussardi è finito al centro delle pagine dei principali giornali di gossip. In seguito alle voci riguardo un presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, è emerso che l’imprenditore starebbe frequentando un’ex dama di Uomini e Donne. Per via delle numerose voci a riguardo, l’ex marito di Michelle Hunziker ha rotto il silenzio e si è esposto in merito alla questione.

Tomaso Trussardi non ci sta e sui social si lascia andare ad un duro sfogo contro chi mette in giro false voci sul suo conto. In questi giorni, infatti, il nome dell’imprenditore sta occupando le principali pagine di gossip in seguito alle voci emerse riguardo un presunto flirt con un’ex protagonista di Uomini e Donne, Pamela Barretta.

L’ex marito di Michelle Hunziker ha smentito il gossip sulla sua pagina Instagram in cui ha rivolto delle dure parole contro chi ha messo in giro false voci sul suo conto. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Il sedicente esperto di gossip (a me sconosiuto) Amedeo Verza, professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop.

E, continuando, Tomaso Trussardi ha scritto:

Sig. Verza quando getta m***a sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle.

Con queste parole Tomaso Trussardi ha smentito il gossip sulla frequentazione con Pamela Barretta, mettendo finalmente a tacere tutte le voci sulla sua vita privata. Se da un lato l’imprenditore ha smentito le voci in questione, dall’altro si fanno sempre più insistenti quelle su un presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker.

Al momento non ci è dato sapere se il gossip in questione sia vero oppure no. Qualche giorno a riguardo si è esposta Michelle Hunziker che ha commentato la vicenda con queste parole: