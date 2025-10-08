Tomasi respinge Vannacci: debito al Pride in Toscana

Alessandro Tomasi ha criticato pubblicamente le affermazioni sessiste di Roberto Vannacci, che ha attaccato due figure femminili del Partito Democratico durante un comizio. Vannacci, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Toscana, ha espresso il suo imbarazzo nei confronti del patrocinio del gay pride da parte di Tomasi.

In risposta a un controverso post di Vannacci sui social, Tomasi ha dichiarato di sentirsi “un uomo libero” e ha sottolineato di non essere influenzato da pressioni esterne, ritenendo di aver conquistato questa libertà grazie al supporto elettorale. Ha affermato di rappresentare diverse posizioni e di assumersi responsabilità anche quando soci e alleati commettono errori.

Vannacci, sul suo profilo social, ha pubblicato una foto di Piazza della Passera, sottolineando che in quel contesto il sindaco e un’assessora del PD non si sarebbero presentati. Le sue parole sono state interpretate come provocatorie e sessiste, suscitando reazioni negative da parte di alcuni esponenti politici. L’accusa di linguaggio maschilista è stata rivolta in particolare verso l’uso di un’asterisco nel nome dell’assessora, alimentando ulteriormente il dibattito.

Alessandro Tomasi, nato a Pistoia, è il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Toscana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e da una lista civica. Laureato in Scienze Politiche, ha una lunga carriera politica alle spalle, incluso il suo attuale ruolo di sindaco di Pistoia. Tomasi si distingue per il suo approccio pragmatico e la sua capacità di mediazione all’interno della coalizione.