Tomasi di Marcon conquista X Factor con la sua musica

La storia di Alessandro Tomasi, noto come Tomasi, continua a sorprendere. Questo giovane cantautore di Marcon, a soli 16 anni, è diventato ufficialmente un concorrente della diciannovesima edizione di X Factor.

Durante l’ultima puntata del talent show trasmesso su Sky, Tomasi ha conquistato l’attenzione della giuria, entrando a far parte della squadra di Jake La Furia, insieme a Guè e Don Joe, fondatori dei Club Dogo. La sua interpretazione emozionante di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini ha colpito il rapper, portandolo a sceglierlo tra i concorrenti. Tomasi si era già messo in luce nelle audizioni, esibendosi al pianoforte con “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante e, ai Bootcamp, con “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Oltre a lui, nella squadra di Jake ci sono anche Amanda Bottini, 26enne di Roma, e Delia Buglisi, 26enne di Catania.

Il giovane marconese fonde musica pop, pop-rock e cantautorato. Negli suoi testi affronta temi come l’amore e la sua introspezione, cercando di comunicare profondi sentimenti al pubblico. Il suo obiettivo è quello di trasmettere emozioni intense a chi lo ascolta, facendoli vivere un po’ di ciò che sente mentre canta e scrive, come dichiarato nella sua scheda ufficiale.

