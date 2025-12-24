Tomas Dimitri Touko Mbongue allo Fanfulla

Il Fanfulla ha ingaggiato un giovane attaccante di nome Tomas Dimitri Touko Mbongue, noto come Dimitri, classe 2008. Dimitri ha già avuto la sua prima esperienza nel calcio italiano l’anno scorso, quando ha giocato per il club siciliano del Castrum Favara, partendo dalla squadra Allievi e poi allenandosi con la squadra di Serie D, che ha ottenuto la salvezza ai play-out.

Dimitri si descrive come un giocatore versatile in attacco, iniziando come esterno da bambino e poi giocando anche come punta centrale e trequartista. Per il momento, inizierà ad allenarsi con la formazione Juniores del Fanfulla, dove sarà osservato per un eventuale passaggio alla prima squadra.

La prima squadra del Fanfulla ha concluso al dernier posto l’andata nel girone B di Eccellenza e si è fermata dopo il pareggio interno contro la Barona, per poi andare in vacanza. La preparazione riprenderà sabato. Si attendono novità sul fronte del mercato per la prima squadra.