Tom Sizemore ricoverato, l'attore colpito da aneurisma cerebrale

L’attore statunitense Tom Sizemore, l’indimenticabile sergente Michael Horvarth di ‘Salvate il soldato Ryan’, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un aneurisma cerebrale. A confermarlo a ‘The Hollywood Reporter’ è stato il suo portavoce, Charles Lago.

Sizemore è stato trovato nella sua casa di Los Angeles domenica intorno alle 2 del mattino privo di sensi, dopo essere caduto a terra per il malore. L’attore è stato trasportato in un ospedale di Los Angeles, dove è attualmente sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Il rappresentante di Sizemore afferma che la sua famiglia è “informata e in attesa di aggiornamenti”.”Attualmente è in condizioni critiche ed è una situazione di attesa”, ha detto Lago.