Dopo You Don’t Know How It Feels, è stata rilasciata un’altra traccia inedita di Tom Petty, intitolata There Goes Angela: ecco come ascoltarla.

A giugno, il team di Tom Petty ha annunciato che il tanto atteso cofanetto Wildflowers avrebbe finalmente visto la luce del giorno. Hanno condiviso una demo inedita di You Don’t Know How It Feels da esso,e ora c’è di più. È stato pubblicato, infatti, il brano There Goes Angela (Dream Away). Per ascoltarlo, bisogna visitare il sito web di Tom Petty e fare un test per sbloccarla. Le regole sono regole, d’altronde.

Alla fine, se si riesce a risolvere il quiz, l’ultima canzone inedita di Petty può essere scaricata direttamente sul computer. There Goes Angela (Dream Away) è una traccia acustica molto rilassante con un’apertura armonica che piacerà sicuramente a qualsiasi fan irriducibile dell’artista. Il testo è scaturito direttamente dalla mente di uno dei migliori cantautori della musica: “Un giorno tornerò, un giorno tornerò a casa, in questo momento ho delle cose da fare“.

Tom Petty, rilasciata la canzone There Goes Angela

L’organizzazione che sta dietro Tom Petty ha pubblicato una canzone inedita chiamata There Goes Angela (Dream Away), ma i fan che vogliono ascoltarla devono completare un piccolo compito per farlo. Per scaricare gratuitamente There Goes Angela (Dream Away), si deve superare un breve quiz di cinque domande sul sito ufficiale dell’artista.

Secondo la pagina Facebook del musicista, il brano fa parte di una prossima uscita, basata sul suo acclamato album del 1994, Wildflowers. A giugno, una versione demo di You Don’t Know How It Feels è stata rilasciata tramite il canale YouTube di Petty.

Il video di You Don’t Know How It Feels:

Tom Petty, i problemi interni alla famiglia

Di questa nuova canzone, il defunto musicista aveva detto quanto segue a Rolling Stones, prima di morire nel 2017:

“Ho pensato, ‘Che strana canzone da scegliere come singolo, di tutte quelle canzoni‘. Avevano un album di canzoni incredibili. Ma c’è qualcosa che ti fa sentire a tuo agio, come se vi appartenessi”.

Si vociferava da tempo una ristampa di Wildflowers, ma è stata ritardata in parte a causa di problemi della famiglia dell’artista, nati tra la vedova, Dana York Petty, e le sue figlie, Adria Petty e Annakim Violette. Tali dissidi con la proprietà di Petty sono stati risolti nel dicembre 2019.

