Tom Odell: Nuovo album e tour nel 2025, scopri i dettagli!

Tom Odell ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “A Wonderful Life”, previsto per il 5 settembre 2025. Registrato a Londra, il settimo lavoro del cantautore britannico contiene dieci tracce, inclusa l’anticipazione “Don’t Let Me Go”. L’album si distingue per il suo approccio empatico e onesto, riflettendo una società contemporanea caratterizzata da un mix di oscurità e momenti di bellezza e speranza.

In concomitanza con l’annuncio, Odell ha pubblicato il brano “Don’t Cry, Put Your Head On My Shoulder”, una ninna nanna dal forte impatto emotivo che promette di diventare un momento culminante nei suoi concerti. La canzone affronta con sensibilità il tema dell’amicizia e del sostegno a chi affronta difficoltà, dimostrando la maturità artistica di Odell.

La tracklist dell’album include i seguenti brani:

1. Don’t Let Me Go

2. Don’t Cry, Put Your Head On My Shoulder

3. Prayer

4. Can We Just Go Home Now

5. Why Do I Always Want The Things I Can’t Have

6. Wonderful Life

7. Ugly

8. Strange House

9. Can Old Lovers Ever Be Friends?

10. The End of Suffering

Inoltre, Tom Odell sarà headliner di un tour di 27 date in Regno Unito ed Europa, dopo aver fatto da special guest nel tour di Billie Eilish. Il concerto italiano si terrà il 27 novembre 2025 presso l’Unipol Forum di Milano, con David Kushner ed Etta Marcus come ospiti speciali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it