tom navigatore per auto + Navigazione GPS | Touchscreen a 5 pollici universale Navigatore per auto Navigatore GPS DDR256M 8G MP3 FM Europa Mappa 508

Specification:

Nome: Navigatore GPS per auto universale da 5 pollici

Colore: nero

Materiale: ABS

Chip: MTK 2531

Schermo: schermo touchscreen da 5 pollici

Risoluzione: risoluzione 480 * 272

RAM: DDR256M

ROM: 8 GB di RAM

CPU: 800MHZ

Sistema operativo: Windows CE 6.0

FM: supporto

GPS: supporto

Connessione: USB 2.0

Batteria: batteria al litio polimerica incorporata, ricaricabile 1200mAh

L’orario di lavoro è di circa 1,5 ore

Tempo di ricarica 2-3 ore,

Caricabatterie per auto 12-40 V/2 A

Tipo GPS: dispositivo e attrezzatura GPS per auto

Trasmettitore FM a piena frequenza: invia l’ da questo navigatore all’autoradio, al trasmettitore FM (76,0 MHz -108 MHz)

Trasferisci i suoni GPS sull’automobile anziché sulla radio FM

Uscita porta cuffie

Lettore /lettore video/visualizzatore di immagini/calcolatrice/convertitore di unità/calendario/gioco,

Il software di riproduzione video supporta ASF, AVI, MP4, WMV, MPG, DAT, MPEG, 3GP

Il software di riproduzione supporta i formati WMA9, MP3 e WAV

Il formato foto supporta i formati JPG, GIF, BMP, PNG

Supporto TX-book in formato TXT

Supporta memoria esterna: scheda TF Massimo 32G (esterno)

Tensione di ingresso: DC 5 V 1,5 A-2 A (interfaccia MINI USB)

Slot per scheda TF: jack per cuffie

Intrattenimento: giochi, film, musica, album fotografici

Peso del pacchetto: ca. 363g

Pacchetto incluso:

1 * Navigatore GPS per auto

1 * Manuale dell’utente

1 * Cavo dati

1 * Caricatore per auto

1 * Staffa



Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 luglio 2020

Produttore ‏ : ‎ Reminnbor

ASIN ‏ : ‎ B08C4XMJFT

Numero modello articolo ‏ : ‎ Reminnborygo6m9wnhf

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Navigatore GPS per auto universale da 5 pollici, risoluzione del display 480 272. Il sistema di navigazione doppio 2D e 3D può cercare il codice postale ad esempio BB11/5Pq.

Suggerimenti intelligenti fintanto che le impostazioni del carrello sono impostate, il GPS ti dirà automaticamente le restrizioni di lunghezza, larghezza, altezza e peso. Voce e immagini automatiche ti chiederanno velocità, telecamera, merci pericolose, ponti bassi, incroci.

Percorso supporto auto, bici, ambulanza, autobus, taxi, percorsi camion. Scelte multiple del percorso, pianificazione del percorso, archivio della cronologia del percorso, supporto per le lingue native, trasmissione vocale.

Lingue inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, spagnolo, polacco, ungherese, romano, sloveno, ecc.

Materiali di alta qualità buoni materiali GPS e artigianato, buone mappe, informazioni sul segnale GPS più veloci. Design portatile, leggero, facile da trasportare e facile da usare.