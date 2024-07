Tom Daley vince una medaglia alle Olimpiadi, la reazione del marito a Parigi con i figli

Tom Daley è l’unico tuffatore nella storia dell’Inghilterra ad aver partecipato a ben cinque Olimpiadi consecutive e pure in questa di Parigi (probabilmente la sua ultima) ha conquistato l’ennesima medaglia. Un argento (nel tuffo sincronizzato da 10 metri) in coppia con Noah Williams.

Dichiaratamente e orgogliosamente gay, il tuffatore ha festeggiato la medaglia d’argento insieme al marito Dustin Lance Black e i due figli, tutti presenti sugli spalti. Intervistato dalla BBC immediatamente dopo la premiazione, Dustin Lance Black si è dichiarato emozionato, orgoglioso e commosso per la vittoria del marito.

Tom Daley’s husband, Dustin Lance Black, says it was “so special” for their sons to see Daley win an Olympic medal. #BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/UpMGzuPVBb

Tom Daley e Dustin Lance Black, nonostante abbiano vent’anni di differenza, stanno insieme dal 2013 e hanno due figli: Robbie Black-Daley nato nel 2018 e Phoenix Rose Black-Daley nato nel 2023. I due hanno avuto una piccola crisi qualche anno fa, ma a giudicare dalle splendidi immagini da Parigi sembrerebbe essere totalmente rientrata.

SO, so cute! 🥰

Tom Daley’s family are in the crowd, and his eldest son’s t-shirt has “That’s my papa” on the back – adorable.#Paris2024 #Olympics #BBCOlympics pic.twitter.com/SBi3pMZNJi

— BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2024