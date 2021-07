Alla fine ce l’ha fatta, dopo 3 ori ai mondiali, 5 agli europei, 2 alla coppa del mondo e un bronzo alle Olimpiadi di Rio, Tom Daley ha conquistato finalmente anche l’oro olimpico a Tokyo 2020. Tom e Matty Lee hanno battuto anche i cinesi Chen e Cao nella Piattaforma 10m sincro maschile, arrivando sul primo gradino del podio.

Durante la conferenza stampa il tuffatore ha risposto alle domande del giornalisti ed ha fatto un bellissimo discorso rivolto ai giovani LGBT.

“Non ci sono mai stati così tanti atleti apertamente LGBT in un’Olimpiade. Io ho fatto coming out a fine 2013, quando ero più giovane mi sentivo quello strano, diverso, solo. Sentivo che non sarei mai stato all’altezza di quello che voleva da me la società. Spero che ogni giovane atleta LGBT possa vedere che non importa quanto tu ti senta solo, non sei solo, puoi ottenere tutto. fuori c’è una famiglia che ti scegli pronta a supportarti.

Mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo gay e anche un campione olimpico. Sono così felice perché da piccolo credevo che non avrei ottenuto nulla proprio per chi ero e invece non è così. Essere un campione olimpico dimostra che puoi ottenere quello che vuoi essendo te stesso”.