Tom Daley si ritira, l’annuncio: “Era il mio ultimo tuffo”

Classe 1994, Tom Daley ha vinto i suoi primi campionati britannici di tuffi all’età di 10 anni, ha partecipato alla sua prima Olimpiade nel 2008 a Pechino e nella sua carriera ha collezionato un oro olimpico, un argento e ben tre bronzi. Risultati che hanno portato Tom ad essere uno degli atleti inglesi più amati nel mondo, certamente il tuffatore britannico più famoso e popolare. Oggi è arrivata la notizia che molti dei suoi fan non avrebbero voluto leggere: Daley si ritira, non lo vedremo ai mondiali di tuffi, nemmeno alle prossime Olimpiadi di Los Angeles.

“È molto, molto surreale. Ero così incredibilmente nervoso all’inizio, sapendo che quelle erano le mie ultime Olimpiadi. – ha dichiarato Daley a Vogue – C’era molta pressione e tante aspettative. Ero ansioso per quello che sarebbe successo… ma quando sono uscito e ho visto mio marito Lance e i miei figli Robbie e Phoenix e i miei amici e la mia famiglia tra il pubblico, ho pensato, sai cosa? È esattamente per questo che l’ho fatto. Sono qui e, non importa cosa accadrà nella competizione, sarò felice qualsiasi sarà il mio risultato.

È stato emozionante alla fine, lassù sulla piattaforma, sapevo che sarebbe stato il mio ultimo tuffo in una gara e anche per quello ero così teso ed emozionato. Ma a un certo punto devi prendere una decisione, e questo era il momento giusto. È il momento giusto per dire basta e andare avanti.

Sono state delle belle Olimpiadi in tutti i sensi. Sono anche contento di vedere che on ogni Olimpiade, ci sono sempre più atleti dichiarati, una grande differenza rispetto a un decennio fa. È una cosa molto potente. Penso che ci sia molta pressione quando le persone escono allo scoperto. Penso che questo potrebbe essere parte del motivo per cui forse ancora tante persone non si sono sentono così a loro agio nel fare coming out. Credo anche che il mondo dello sport sia uno spazio così eteronormativo… molti ragazzi queer, quando sono più giovani, hanno questa sensazione automatica di non essere adatti allo sport, quindi non lo praticano. Spero che ne vedremo di più in futuro”.